chiuso per un giorno il poliambulatorio di oleggio

Il poliambulatorio di Oleggio resterà chiuso per un giorno, venerdì 13 giugno, a causa di lavori sulla linea elettrica programmati da Enel Distribuzione. L'interruzione dell'energia elettrica, prevista dalle 8:30 alle 12, impedirà all'Asl di garantire i servizi regolari.

