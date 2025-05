Chiusa in casa minacciava di compiere un gesto estremo | carabinieri evitano la tragedia

Sabato 24 maggio, a Salerno, una donna in difficoltà ha minacciato di compiere un gesto estremo chiusa nella sua abitazione. Grazie alla prontezza e alla tempestiva intervento dei carabinieri, la situazione è stata riportata sotto controllo, evitando così una potenziale tragedia. Scopriamo i dettagli di questo intervento che ha messo in luce la fondamentale opera di salvataggio delle forze dell'ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Chiusa nella sua abitazione, minacciava di compiere un gesto estremo, ma la prontezza dei carabinieri ha evitato la tragedia. È accaduto lo scorso sabato 24 maggio in via Martin Luther King a Salerno, dove una donna è stata salvata dai militari tempestivamente accorsi, che l’hanno trovata mentre era drammaticamente intenta a compiere un atto di autolesionismo. “L’intervento dei colleghi della Sezione Radiomobile di Salerno – afferma la Segreteria Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri Campania – è stato esemplare e decisivo”. Nell’esprimere compiacimento per il salvataggio, la sigla sindacale sottolinea “la straordinaria professionalità, il coraggio e la prontezza” dimostrati dai carabinieri... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chiusa in casa, minacciava di compiere un gesto estremo: carabinieri evitano la tragedia

