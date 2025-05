Chiudono tre uffici postali e altre tre filiali di Intesa Sanpaolo quartieri sempre più sguarniti | Disagi per gli anziani

La chiusura di tre uffici postali e altrettante filiali di Intesa Sanpaolo segna un ulteriore impoverimento dei servizi in alcuni quartieri, con conseguenze particolarmente gravose per la popolazione anziana. Durante la seduta del Consiglio comunale, è emerso che la città perde punti di riferimento essenziali nel settore bancario e postale, aggravando i disagi per i residenti.

Sempre meno filiali di Poste Italiane e della banca che ha ereditato la rete capillare dell'ex Cassa dei Risparmi di Forlì, vale a dire banca Intesa Sanpaolo. Da quanto è emerso nella seduta del Consiglio comunale di martedì pomeriggio, la città perderà tre uffici postali a ridosso del centro... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Chiudono tre uffici postali e altre tre filiali di Intesa Sanpaolo, quartieri sempre più sguarniti: "Disagi per gli anziani"

Cosa riportano altre fonti

Poste, tre uffici chiusi e altri verso la riduzione di orario. La Cgil in piazza: Ora basta, serve intervenire; Cgil e politici contro le Poste: No alla chiusura di altri uffici. Quello di Corpolò va riaperto; Rosaria Tassinari (FI): “Inaccettabile la chiusura degli uffici postali a Forlì; Pioggia persistente, viene giù un pezzo di controsoffitto: decisa la chiusura dell'ufficio postale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lavori agli uffici postali, cittadini costretti ad andare nei paesi vicini - Chiudono tre uffici postali in diverse località per consentire lavori di ristrutturazione agli edifici. Così i cittadini dovranno rivolgersi ad altre sedi nei paesi vicini per poter usufruire dei ... 🔗Si legge su udinetoday.it

Le poste chiudono per infiltrazioni - La pioggia continua e in certi momenti anche di fortissima intensità, ha provocato, probabilmente a causa di un infiltrazione ... 🔗Lo riporta msn.com

Poste, stop per tre uffici. Chiusure in stazione,. Schiavonia e Ravaldino - Il provvedimento è ufficiale e scatterà a metà giugno. La società: "Ci riorganizziamo come chiede l’Agcom. Sempre più utenti digitali". 🔗Secondo msn.com

Bari, al Libertà chiudono 3 uffici postali. Il disagio dei residenti. E mancano i bancomat