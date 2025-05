Chiudono per tre giorni i centri prelievi dell' ospedale

I centri prelievi dell'ospedale Maggiore di Novara resteranno chiusi per tre giorni a causa dell'aggiornamento del sistema informatico. Questo intervento mira a implementare una nuova piattaforma per la gestione delle analisi di laboratorio, segnando un passo importante verso l'innovazione e l'efficienza. L'azienda ospedaliero-universitaria ha comunicato che il cambiamento è parte di un progetto più ampio per migliorare i servizi offerti.

Chiusi per tre giorni i centri prelievi per un aggiornamento del sistema informatico. Lo ha comunicato l'azienda ospedaliero-universitaria dell'ospedale Maggiore di Novara, che passerĂ a un nuovo sistema informatico per la gestione delle analisi di laboratorio. "Il cambiamento fa parte di un...

