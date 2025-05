Chiosco è partecipazione

Il 4 giugno, a partire dalle 16.30 in piazza Capitaniato, il Dipartimento FISPPA presenta "Chiosco è partecipazione", un pomeriggio dedicato alla connessione tra ateneo e comunità. Attraverso mini talk, tavoli delle idee e opportunità di networking, l'evento invita cittadini e studenti a collaborare e contribuire a nuove prospettive per il territorio. Un'occasione imperdibile per condividere idee e costruire relazioni significative.

