Chikungunya | via alle disinfestazioni a Lugo

A Lugo, Ravenna, è stato confermato il primo "caso sospetto" di febbre da Chikungunya, virus trasmesso dalle zanzare. Nonostante le temperature ancora miti, le autorità locali hanno avviato immediatamente disinfestazioni per contenere il rischio di diffusione. L'articolo esplorerà le misure adottate e l'importanza della prevenzione in vista dell'estate.

Lugo (Ravenna), 27 maggio 2025 – Anche se l’estate sembra non essere ancora esplosa, la città di Lugo ha registrato il primo “caso sospetto” che nella serata ha trovato poi la conferma, di febbre provocata da virus trasmessi dalle zanzare attraverso la loro puntura, in particolare Chikungunya. A lanciare l’allarme è stata l’Azienda Ausl della Romagna che ha rilevato il caso sospetto riconducibile a un lughese rientrato da un viaggio all’estero che ha manifestato febbre e male alle ossa. Subito, anche se la persona non è stata ricoverata e attualmente si trova degente presso il proprio domicilio, per precauzione è stata disposta la disinfestazione di un’area corrispondente alle vie principali del centro città... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chikungunya: via alle disinfestazioni a Lugo

