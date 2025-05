Chikungunya caso sospetto a Lugo | via alle disinfestazioni

Lugo (Ravenna) si prepara ad affrontare il primo “caso sospetto” di chikungunya, con le autorità che avviano operazioni di disinfestazione per prevenire la diffusione del virus. Sebbene la segnalazione non sia ancora stata confermata, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna invita alla massima attenzione per la sicurezza sanitaria dei cittadini.

Lugo (Ravenna), 27 maggio 2025 – Anche se l’estate sembra non essere ancora esplosa, la città di Lugo registra il primo “caso sospetto” ma – come si legge nella comunicazione diffusa dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – non ancora confermato di febbre provocata da virus trasmessi dalle zanzare attraverso la loro puntura. La categoria comprende malattie virali dai nomi esotici entrati di forza ormai anche nel nostro quotidiano, come Chikungunya, Dengue, Zika Virus. A lanciare l’allarme è l ’Azienda Ausl della Romagna che ha rilevato il caso sospetto riconducibile ad un lughese rientrato da un viaggio all’estero che ha manifestato febbre e male alle ossa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chikungunya, caso sospetto a Lugo: via alle disinfestazioni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Possibile caso di Chikungunya in un’area del centro di Lugo. Al via trattamenti larvicidi e adulticidi straordinari - È stato rilevato un caso sospetto di arbovirosi (Chikungunya) - non ancora confermato - in un'area del centro di Lugo. E' quanto comunicato tramite i ... 🔗Si legge su ravennanotizie.it

Un caso sospetto di Dengue. Disinfestazione anti zanzare - Primo caso sospetto di Dengue della stagione. A segnarlo al Comune di Brescia, è stata l’Ats guidata da Claudio Sileo (nella foto), che ha evidenziato un possibile caso di Dengue/Chikungunya importato ... 🔗Lo riporta msn.com

Allarme Dengue a Busto Arsizio, un caso sospetto: scatta la disinfestazione. Dove e quando - Busto Arsizio, 22 marzo 2024 – Caso sospetto di Dengue a Busto Arsizio ... responsabile di malattie come Zika, Chikungunya e Dengue. In particolare già da questa sera cominceranno i ... 🔗Scrive ilgiorno.it