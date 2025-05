Chiesa in Valmalenco | assegnata la gestione del centro sportivo di Vassalini

La gestione del centro sportivo di Vassalini, situato a Chiesa in Valmalenco, è stata affidata all'Agricola Quattro Srl di Vimercate. Questa decisione segue il bando di gara indetto nei mesi scorsi, che ha visto la partecipazione di quattro candidature, tutte considerate valide. La graduatoria, ora definita, segna un passo importante per lo sviluppo delle attività sportive nella regione.

E' stata assegnata all'Agricola Quattro Srl di Vimercate, la gestione del centro sportivo di Vassalini a Chiesa in Valmalenco: questo l'esito del bando di gara indetto nei mesi scorsi e che ha visto la presentazione di quattro offerte, tutte giudicate ammissibili. La graduatoria, stilata da...

