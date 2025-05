Chiara Poggi scoperta choc sulla chiavetta | il file salvato due mesi prima della morte

Un'importante scoperta riaccende i riflettori sul caso di Chiara Poggi: una chiavetta USB contenente un file dal titolo inquietante, salvato solo due mesi prima della sua tragica morte, è stata rinvenuta. Questo ritrovamento, legato all'omicidio di Garlasco, promette di svelare nuovi dettagli su una vicenda che ha scosso l'Italia e alimentato misteri e interrogativi nel tempo.

Chiara Poggi, scoperta choc sulla chiavetta: il file salvato due mesi prima della morte – Un inquietante file word intitolato abusati550.doc è stato scoperto su una chiavetta USB appartenente a Chiara Poggi, riaprendo uno dei casi più dibattuti della cronaca nera italiana: l’omicidio di Garlasco. Questo documento, salvato due mesi prima della morte della giovane, è al centro di una nuova ipotesi investigativa che solleva la possibilità di una rete criminale legata a abusi sessuali e pedofilia nella Chiesa. Chiara Poggi, scoperta choc sulla chiavetta: il file salvato due mesi prima della morte. L’avvocato Massimo Lovati, che difende Andrea Sempio, oggi unico indagato in questo nuovo filone d’inchiesta, ha riportato l’attenzione su questo elemento trascurato per anni... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Chiara Poggi, scoperta choc sulla chiavetta: il file salvato due mesi prima della morte

