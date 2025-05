Chiara Poggi nella sua chiavetta Usb | Abusati Garlasco l' ultima ipotesi

Nel giallo di Garlasco, la chiavetta USB di Chiara Poggi torna al centro dell'attenzione, rivelando ricerche inquietanti effettuate dalla giovane prima del suo omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. La "pista alternativa" suggerisce un legame tra queste informazioni e il suo fidanzato Alberto Stasi, aprendo nuovi scenari sul mistero che ha colpito l'Italia e sollevando interrogativi inquietanti.

La "pista alternativa" del giallo di Garlasco più sconcertante è legata alla chiavetta Usb di Chiara Poggi e al suo contenuto. Ricerche scottanti che la 26enne aveva effettuato fino a due mesi prima di venire uccisa, il 13 agosto del 2007. Da chi? Secondo la giustizia, dal fidanzato Alberto Stasi condannato a 16 anni di carcere in via definitiva dopo due assoluzioni ribaltate clamorosamente in Cassazione. Forse da Andrea Sempio, indagato da qualche mese per concorso in omicidio dalla Procura di Pavia che ha altrettanto clamorosamente riaperto il caso. E oggi l'avvocato di Sempio, Massimo Lovati, sembra avvalorare nuove inquietanti ipotesi...