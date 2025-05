Chiara Poggi Genitori | Chi Sono E Che Lavoro Fanno!

Esplora la commovente storia di Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi. Vent'anni dopo la tragica scomparsa della loro figlia, i coniugi continuano una lotta instancabile per la verità e la giustizia, affrontando un dolore immenso con determinazione e dignità. Scopri come, nel silenzio e nella perseveranza, hanno dato vita a una battaglia che dura ancora oggi.

Scopri la toccante storia dei genitori di Chiara Poggi, tra dignità, dolore e una battaglia silenziosa per la verità che dura da oltre 15 anni. La forza silenziosa dei genitori di Chiara Poggi: Rita Preda e Giuseppe Poggi. Era il 13 agosto 2007 quando la quiete estiva di Garlasco, un piccolo comune del pavese, venne infranta da una notizia destinata a scuotere l’intera nazione: Chiara Poggi, giovane donna brillante e piena di sogni, venne trovata morta nella sua abitazione. Quel giorno segnò l’inizio di un calvario non solo giudiziario ma soprattutto umano, che coinvolse la sua famiglia in una spirale di dolore, incredulità e incessante ricerca di giustizia... 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it