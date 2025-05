Chi sono i 9 nuovi sindaci eletti nei Comuni del Veneto

L'elezione dei sindaci in nove comuni del Veneto segna un importante cambiamento politico nella regione. Con un'affluenza media del 54,93%, gli elettori hanno scelto i loro nuovi rappresentanti, in gran parte in seguito alla scomparsa dei sindaci in carica o a conflitti interni. Scopriamo insieme chi sono questi nuovi volti della politica locale e quali sfide li attendono.

Venezia, 27 maggio 2025 – In Veneto affluenza media al 54,93%. Nel territorio veneto sono stati nove i comuni impegnati nel rinnovo del consiglio comunale ed elezioni del sindaco. Nella maggior parte sono comuni che hanno visto la scomparsa del sindaco in carica, altri per dissapori politici. I comuni sotto i 15mila abitanti sono otto e solo uno (Santa Maria di Sala) li supera. Provincia di Belluno: De Rigo Cromaro e Cadore nuovi sindaci. Un’affluenza finale alta del 72,22% (221 votanti) nel Comune di San Nicolò di Comelico, eletto sindaco Davide De Rigo Cromaro dell’unica lista in corsa ‘Obbiettivo in comune’... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi sono i 9 nuovi sindaci eletti nei Comuni del Veneto

Le notizie più recenti da fonti esterne

Verso l’elezione al primo turno per i nuovi sindaci di Genova e Ravenna; Elezioni comunali a Cernusco sul Naviglio, per il nuovo sindaco sarà ballottaggio; Tutti i sindaci eletti in Lombardia alle elezioni comunali 2025: i risultati definitivi delle amministrative; Sicilia: Elezioni nei comuni commissariati, eletti 9 nuovi sindaci. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Elezioni Amministrative 2025: i nuovi sindaci siciliani nei 9 Comuni al voto - Solarino, Favignana, Castiglione di Sicilia, Raddusa, Ramacca, Palagonia, Prizzi, Realmonte. Sono questi i nove Comuni siciliani che ieri, 26 maggio 2025, ... 🔗Come scrive radiortm.it

Bevilacqua e Castagnaro, voto al fotofinish: ecco chi sono i nuovi sindaci - Nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 si è votato per l'elezione dei sindaci anche in provincia di Verona, a Bevilacqua e Castagnaro. 🔗Si legge su veronaoggi.it

Nuovi sindaci in Emilia-Romagna: i risultati delle elezioni comunali 2025 - Sono 5 i Comuni che sono andati al voto in Regione: Ravenna, Bertinoro e San Prospero, Fontevivo e Varano de’ Melegari. Tutti i dati e i nomi degli eletti ... 🔗Da msn.com

Nuovi sindaci in provincia