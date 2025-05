Chi sono gli 8 figli di Massimo Ferrero sei naturali e due adottivi | A volte mi prendono per un bancomat

Massimo Ferrero, noto imprenditore e personaggio pubblico, è padre di otto figli, sei naturali e due adottivi. Con il suo tipico umorismo, rivela che a volte i ragazzi lo vedono come un "bancomat". In questo articolo, esploreremo la dinamica familiare di Ferrero e come la sua ambizione lo ha spinto a lavorare duramente per realizzare i sogni per sè e per la sua numerosa famiglia.

Massimo Ferrero ha ben 8 figli di cui due anche adottivi. In studio, col suo solito tono ironico, Ferrero però ammette che i figli "A volte mi hanno preso per un bancomat". Proprio per la sua famiglia racconta di essersi messo a lavoro da giovanissimo, col desiderio di realizzare tutti i suoi sogni. "Ho iniziato a lavorare quando avevo 10 anni, lavoravo con i cartoni, quando ancora non c'erano i supermercati." ha ammesso. Massimo Ferrero ha avuto sei figli e due adottati. Dalla prima moglie Paola ha avuto le figlie Vanessa e Michela. Successivamente si è sposato con Laura Sini, ereditiera dell'azienda casearia I Buonatavola Sini nel Viterbese, da cui ha avuto la figlia Emma...

