Nel contesto della crescente insicurezza europea dopo l'invasione russa in Ucraina, la Germania si propone di diventare leader nella difesa continentale. Tuttavia, la legge sulla privacy sta ostacolando il reclutamento dei riservisti, mettendo a dura prova le ambizioni del cancelliere Friedrich Merz. Questo articolo esplora le sfide e le contraddizioni di un paese che cerca di rispondere a nuove minacce senza compromettere i diritti individuali.

L'intenzione esplicitata dal cancelliere Friedrich Merz di rendere la Germania l'avanguardia della difesa europea si scontra con una realtà più complessa. Dopo l'invasione russa in Ucraina, Berlino ha deciso di voltare pagina abbandonando le paure legate al riarmo annunciando un piano enorme per finanziare le proprie forze armate. Uno dei vulnus principali era la carenza di uomini, un problema non ancora risolto. Anche per colpa delle regole comunitarie. Le lla privacy dell'Unione europea sono rigide tanto quanto quelle tedesche e hanno impedito a chi di dovere di raggiungere i possibili interessati...