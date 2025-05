Chi ha vinto alle elezioni comunali 2025 | i risultati i voti per partito e chi va al ballottaggio

Le elezioni comunali 2025 si sono concluse, rivelando i risultati definitivi delle principali città italiane. Il centrosinistra ha ottenuto vittorie significative a Genova con Silvia Salis e a Ravenna con Alessandro Barattoni, mentre a Matera e Taranto si procederà al ballottaggio. Scopriamo i dettagli sui voti per partito e le dinamiche che hanno caratterizzato questa tornata elettorale.

Le elezioni comunali 2025 si sono concluse, nelle principali città italiane ci sono i risultati definitivi. Il centrosinistra ha vinto a Genova con Silvia Salis e a Ravenna con Alessandro Barattoni. A Matera e a Taranto ci sarà il ballottaggio. Ecco i risultati dei candidati e dei partiti alle amministrative...

