Chi era Nahid Miah il benzinaio 35enne rapinato e ucciso ad Ardea con una coltellata al torace

Nahid Miah, un benzinaio di 35 anni, è stato tragicamente ucciso ad Ardea con una coltellata al torace durante una rapina. Originario di altro luogo, Miah viveva nella città da quattro anni e aveva precedentemente lavorato in un distributore di viale Marconi e come cameriere a Conca d'Oro. Lascia moglie e due bambini, un dramma che segna profondamente la comunità. Continua a leggere...

