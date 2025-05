Chi è Guerra Juve il veterano della Next Gen che fa da chioccia ai giovani bianconeri | un bomber da 4 stagioni in doppia cifra L’identikit dell’attaccante piacentino

Simone Guerra, attaccante piacentino e veterano della Juventus Next Gen, si è affermato come un fondamentale punto di riferimento per i giovani bianconeri. Con un impressionante record di quattro stagioni consecutive in doppia cifra, Guerra non è solo un bomber, ma un trascinatore emotivo che guida la squadra dentro e fuori dal campo. Scopriamo il suo identikit e il ruolo cruciale che riveste nella formazione di Brambilla.

di Fabio Zaccaria Chi è Guerra Juve, il bomber della Next Gen di Brambilla recordman coi i bianconeri in Serie C: un trascinatore dentro e fuori dal campo. Carriera, caratteristiche e identikit dell’attaccante che veste la 17. L’importanza che riveste Simone Guerra all’interno della Juventus Next Gen è davvero fondamentale: innanzitutto in termini di gol, l’apporto dell’attaccante classe ’89 è risultato decisivo nelle sue prime due stagioni in bianconero. Il primo anno, il bomber arrivato dalla FeralpiSalò, ha messo a segno tra tutte le competizioni ben 18 reti, un bottino cruciale per il raggiungimento del settimo posto in stagione e quindi i Play Off... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Guerra Juve, il veterano della Next Gen che fa da chioccia ai giovani bianconeri: un bomber da 4 stagioni in doppia cifra. L’identikit dell’attaccante piacentino

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus Next Gen, blindato Guerra: decisione già presa sull’opzione di rinnovo. Tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante bianconero - Juventus Next Gen, blindato Guerra: la Juve attiverà l’opzione di rinnovo fino al 2026. Tutti i dettagli La Juventus Next Gen blinda Simone Guerra anche per la prossima stagione. Come appreso da Juven ... 🔗Lo riporta juventusnews24.com

Juventus Next Gen - Pagelle Juventus ... volte la Juventus Next Gen. Gil Puche 6,5 – Monumentali tutti in difesa. Qualche leggerezza di troppo nella prima parte del primo tempo ma non si può fare altro che i complimenti ... 🔗Riporta juventusnews24.com

Juve Next Gen, Guerra show: tris alla Cavese, playoff aritmetici - 45' - Termina la prima frazione: Juve in vantaggio con la rete siglata da Guerra nel finale. 41' - GOL JUVENTUS NEXT GEN! Bellissima azione dei bianconeri: Macca imbuca per Guerra che con il ... 🔗Riporta tuttosport.com