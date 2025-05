Chi è Francesca Gino la prof italiana licenziata da Harvard che ha fatto causa per 25 milioni

Francesca Gino, professoressa di origine italiana, è al centro di una controversia che ha scosso il mondo accademico. Licenziata dall’Università di Harvard per presunti casi di frode scientifica, è accusata di aver falsificato dati in studi psicologici. In risposta alle accuse, Gino ha negato ogni addebito e ha avviato una causa contro l’ateneo, chiedendo un risarcimento di 25 milioni di dollari.

Harvard licenzia la docente per frode scientifica: accusata di falsificare i dati in studi di psicologia. Lei nega e fa causa all’ateneo, chiedendo 25 milioni di dollari di risarcimento... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Francesca Gino, la prof italiana licenziata da Harvard che ha fatto causa per 25 milioni

BBS Graduation 2018 Keynote Speech Francesca Gino ITA