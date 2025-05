Chi è Donato Scardi il compagno di Vittoria Schisano

Donato Scardi è il compagno dell'attrice Vittoria Schisano, un imprenditore che si distingue per la sua riservatezza e il supporto incondizionato nella vita dell'artista. Pur rimanendo lontano dal mondo dello spettacolo, Scardi è emerso come una figura fondamentale nel racconto di vita di Vittoria, che ha condiviso in alcune interviste dettagli sulla loro relazione e sul suo impatto personale e professionale.

Donato Scardi è l’uomo che ha conquistato il cuore dell’attrice Vittoria Schisano. Imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo, si tratta di una figura riservata ma fondamentale nella vita dell’artista, come emerso con chiarezza dalle interviste in cui ha deciso di parlarne, rivelando qualche dettaglio in più. L’ultima è quella rilasciata al Corriere della Sera a maggio 2025, in cui ha raccontato come si sono conosciuti. Il primo incontro con Vittoria Schisano. Donato Scardi è un imprenditore la cui vita privata è sempre stata protetta dai riflettori, nonostante il legame con un volto noto del piccolo schermo come Vittoria Schisano... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi è Donato Scardi, il compagno di Vittoria Schisano

Cosa riportano altre fonti

Vittoria Schisano, attrice transgender: «Vorrei ruoli da donna per competere con le colleghe»; Vittoria Schisano: «Ero Giuseppe, mi sentivo donna. L'intervento? Sono stata incosciente. I ruoli trans non mi bastano, posso competere con le colleghe»; Vittoria Schisano, attrice transgender: «Vorrei ruoli da donna per competere con le colleghe»; Vittoria Schisano attrice transgender | Vorrei ruoli da donna per competere con le colleghe. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vittoria Schisano: dalla transizione al successo, il racconto di un’attrice - Vittoria Schisano, attrice, 47 anni, oggi vive a Lecce con il compagno Donato Scardi. Ma ha dovuto combattere molte battaglie ... 🔗Lo riporta 361magazine.com

Vittoria Schisano: “Sposo Donato e sogno Sanremo. Se hanno fatto scendere le scale a Malgioglio…” - "La mia presenza al Festival avrebbe un significato diverso, sarebbe anche educativa rispetto alla tolleranza". 🔗Riporta gay.it

Donato Scardi, chi è il compagno di Vittoria Schiasano/ “Stiamo insieme da 7 anni, vorrei sposarlo in chiesa” - Molto schiva e riservata, Vittoria ha parlato della relazione con il compagno Donato in un’intervista ... confido diventi presto mio marito, Donato Scardi». L’attrice e scrittrice, dunque ... 🔗Lo riporta ilsussidiario.net