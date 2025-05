Chi è Damien Comolli? Dagli inizi come scout a uomo Moneyball passando per i grandi colpi di mercato Modric su tutti! Conosciamo meglio il profilo cercato dalla Juve

Damien Comolli, ex scout e guru del metodo Moneyball, è il profilo che la Juventus sta considerando per potenziare la propria dirigenza. Con una carriera segnata da colpi di mercato di spicco, come l'acquisto di Luka Modric, Comolli rappresenta una figura chiave per il futuro del club bianconero. Scopriamo meglio chi è e quali competenze potrebbe portare alla Juventus.

Chi è Damien Comolli? Il ritratto dell’uomo che la Juve sta cercando per rafforzare il proprio assetto societario bianconero. Oggi l’edizione odierna di Tuttosport ha avanzato il nome di Damien Comolli come nuovo ingresso di rilievo nella dirigenza della Juve. Questa figura appartiene ormai da tempo al calcio europeo, lasciando un segno distintivo attraverso un approccio innovativo, specialmente nell’uso dei dati, e una carriera costellata di successi, intuizioni, ma anche di periodi controversi. Per comprendere appieno il profilo del manager francese, attuale presidente del Tolosa, è utile ripercorrere le tappe salienti del suo percorso, focalizzandosi sui suoi acquisti più significativi, sulle sue dichiarazioni programmatiche e sull’impatto avuto sulla gestione economica dei club in cui ha lavorato il nuovo possibile dirigente della Juve... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Damien Comolli? Dagli inizi come scout a uomo Moneyball, passando per i grandi colpi di mercato (Modric su tutti!). Conosciamo meglio il profilo cercato dalla Juve

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Damien Comolli: acquisti, numeri e filosofia del manager nel mirino della Juve - Damien Comolli, alla scoperta del presidente del Tolosa, in queste ultime ore accostato alla Juve: la sua carriera, i suoi colpi top e i flop Il nome di Damien Comolli, recentemente accostato da Tutto ... 🔗Lo riporta calcionews24.com

Chi è Damien Comolli, il dirigente che piace alla Juve - Juve in fermento sia lato allenatore, si attende solo l'addio di Antonio Conte dal Napoli (ma al Mondiale per Club ci sarà ancora Igor Tudor in panchina), sia in dirigenza dove potrebbe arrivare, in t ... 🔗Come scrive msn.com

Comolli-Milan, l’attuale presidente del Tolosa vicino all’ingresso nel club rossonero: il retroscena con Cardinale - Damien Comolli è sempre più vicino ad entrare nell’organigramma del Milan. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, che svela un’importante retroscena, i dialoghi tra Gerry Cardinale e l’attuale ... 🔗Lo riporta milannews24.com