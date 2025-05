Chi è Beatrice Bocci la moglie di Alessandro Greco | Abbiamo scelto la castità

Beatrice Bocci, nata nel 1970, è un'ex modella e conduttrice televisiva che ha conquistato il pubblico italiano dopo aver vinto il titolo di Miss Toscana e aver raggiunto il secondo posto a Miss Italia nel 1994. La sua carriera spazia dalla moda alla danza, al teatro e alla televisione. Attualmente, Beatrice e il marito Alessandro Greco hanno scelto un percorso di vita particolare, abbracciando la castità.

