Chi è Alessandro Biasibetti amico di Andrea Sempio e Marco Poggi ex dell’avvocato Taccia e oggi frate

Nel complesso scenario legato all’omicidio di Chiara Poggi nel 2007, emerge la figura di Fra’ Alessandro Biasibetti. Amico di Andrea Sempio e Marco Poggi, ex dell'avvocato Taccia, Biasibetti ha vissuto una trasformazione dalla vita laica a quella monastica. Questo articolo esplora il suo ruolo e le connessioni nella intricata rete di eventi che ha scosso Garlasco.

Nella fitta rete di legami che circondava la villetta di via Pascoli a Garlasco, teatro del brutale omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007, è riemersa di recente una figura che fino a oggi era rimasta quasi ai margini dell'inchiesta. Si tratta di Fra' Alessandro Biasibetti, oggi frate domenicano, all'epoca dei fatti appena un ragazzo poco più che maggiorenne, parte del gruppo di amici di Marco Poggi, fratello della vittima, e vicino – seppur non in modo profondo – anche ad Alberto Stasi, il fidanzato condannato in via definitiva per il delitto. Il nome di Biasibetti è tornato all'attenzione della Procura di Pavia nel quadro della nuova indagine avviata a distanza di quasi due decenni dai fatti...