chi c è nella squadra di lobbisti del colosso cinese shein 

Il colosso cinese dello shopping online Shein, recentemente al centro di controversie legate a concorrenza sleale e sfruttamento del lavoro, ha attivato una squadra di lobbisti di alto profilo. Composta da ex politici e consulenti influenti, questa "dream team" mira a tutelare l'immagine dell'azienda e a facilitare l'accesso a nuove opportunità nel mercato globale. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa strategia.

Il gigante cinese dello shopping online Shein, sotto accusa per concorrenza sleale, violazione delle normative e sfruttamento del lavoro, ha messo in campo un vero e proprio “dream team” di ex politici e consulenti. Obiettivo dichiarato: difendere la propria reputazione e aprirsi tutte le porte del potere, da Parigi a Bruxelles, da Washington a Londra. Tra i consulenti di punta, come racconta il quotidiano francese Le Monde, figura l’ex commissario europeo Günther Oettinger, ingaggiato come “consulente in cybersicurezza” con un contratto da quasi 200.000 euro già nel 2023. Al suo fianco l’ex ministro dell’Interno francese Christophe Castaner, la cui nomina ha suscitato forti polemiche nel settore moda: nel gennaio scorso Castaner ha elogiato Shein come “il marchio più popolare al mondo” e attaccato il disegno di legge sul “malus” per la fast-fashion, definendolo “abbastanza disgustoso” davanti alle telecamere di BFM... 🔗 Leggi su Formiche.net