Chelsea Maresca | Con la Conference torneremmo ad essere un club vincente Ho un messaggio per Pellegrini

In vista della finale di Conference League, Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha condiviso le sue ambizioni di riportare il club a un'era vincente. Durante la conferenza stampa, ha espresso le sue valutazioni sulla stagione e l'importanza di questa competizione per il futuro della squadra, lanciando un messaggio speciale a Pellegrini. Scopriamo le sue parole e le aspettative per la finale.

Le parole di Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, in conferenza stampa in vista della finale di Conference League. I dettagli Enzo¬†Maresca, allenatore del¬†Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Conference League. FINALE¬†‚Äď ¬ę√ą stata una bella stagione, ma pu√≤ essere fantastica se riusciamo a vincere la Conference League e arrivare tra ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Chelsea, Maresca: ¬ęCon la Conference torneremmo ad essere un club vincente. Ho un messaggio per Pellegrini¬Ľ

