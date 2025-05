Check-in nelle case-vacanza il Tar ribalta tutto | cosa cambia

Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Viminale del 18 novembre 2024, che imponeva il riconoscimento de visu per il check-in nelle case vacanza. Questa decisione riapre la possibilità del self check-in, offrendo maggiore flessibilità alle strutture ricettive. L'Aigab, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, esprime soddisfazione per il ripristino di questa pratica, che semplifica la gestione degli ospiti.