Scopriamo insieme "Che ci faccio qui", il programma di Domenico Iannacone in onda questa sera, 27 giugno 2025, su Rai 3 alle 21:20. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni della puntata, il numero complessivo delle edizioni e le opzioni di streaming disponibili per non perdere neanche un attimo di questo affascinante viaggio.

Che ci faccio qui: anticipazioni, quante puntate e streaming. Questa sera, martedì 27 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Continua il viaggio di Domenico Iannacone lungo le traiettorie più misteriose della mente. Un racconto tra fragilità e possibilità , tra memorie che si spengono e che si risvegliano. La prima storia è quella di Carlo Di Bartolomeo, è un ragazzo autistico dalla mente sorprendente. Conosce a memoria testi, date, eventi, nomi, frammenti del mondo che conserva e richiama con lucidità ... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Che ci faccio qui: anticipazioni, quante puntate e streaming

