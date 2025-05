Champions gli ultrà interisti protestano sotto la sede della società

Centinaia di tifosi ultrà dell'Inter si sono riuniti oggi davanti alla sede della società a Milano per protestare contro il numero limitato di biglietti riservati a abbonati e membri degli Inter Club per la finale di Champions League. La frustrazione dei sostenitori dell'Inter si fa sentire forte e chiara, evidenziando le tensioni crescenti tra la società e la sua base di fan.

Centinaia di tifosi interisti si sono radunati davanti alla sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano per esprimere il proprio malcontento. Al centro della protesta, il numero limitato di biglietti destinati ad abbonati e membri degli Inter Club per la finale di Champions League, in programma il 31 maggio a Monaco. Con cori come "Vogliamo solo tifare" e fumogeni nerazzurri, i supporter hanno fatto sentire la loro voce, chiedendo spiegazioni alla società. Uno striscione esposto dai manifestanti recitava: "Il vostro sostegno è fondamentale, poi ci lasciate a casa in finale. Questa ce la devi spiegare", chiaro riferimento al malcontento per la gestione dei tagliandi destinati ai sostenitori più fedeli... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Champions, gli ultrà interisti protestano sotto la sede della società

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ultrà in protesta sotto la sede dell'Inter a Milano: Esclusi dalla finale di Champions; Biglietti finale Champions League, scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter: striscioni contro la dirigenza; Inter, no a biglietti della finale Champions per la Curva Nord. Tifosi protestano; Finale di Champions, l’Inter non vende i biglietti alla Curva Nord. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tifosi dell'Inter protestano per i biglietti della Champions, Caravita: Paghiamo per le mele marce