Cgil | Dopo lo sciopero alla Lidl si riaprano le trattative

Dopo il recente sciopero che ha coinvolto i punti vendita Lidl, inclusa Piacenza, le trattative tra sindacati e azienda si riaprono. Con un'adesione del 90%, gli organizzatori, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno dichiarato il successo della mobilitazione, culminata in un presidio il 24 maggio. Questo evento segna un nuovo passo verso il dialogo per migliorare le condizioni lavorative nel settore.

«È stato un successo lo sciopero che nei giorni scorsi ha interessato i punti vendita della Lidl anche Piacenza, con un’adesione arrivata al 90%», riferiscono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. La mobilitazione, culminata con il presidio di sabato 24 maggio davanti al punto vendita Lidl... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cgil: «Dopo lo sciopero alla Lidl si riaprano le trattative»

