Cesena i giovani in vetrina Francesconi ha tre pretendenti in A

Nell'ultimo anno, il settore giovanile di Cesena ha mostrato un brillante rinnovamento, con talenti come Francesconi che attirano l'attenzione di club in Serie A. La maglia bianco-nera, indossata con orgoglio dai giovani, rappresenta un sogno diventato realtà . Questa storia si sviluppa tra ambizioni e sfide, mettendo in luce il futuro del calcio cesenate e la speranza di una nuova generazione.

"Quella maglia che portate, è il mio sogno da bambino". Sono passati dodici mesi da quella stupenda coreografia apparsa nei distinti prima della gara contro il Pescara e che celebrava i giovani Berti, David, Francesconi, Giovannini, Pieraccini e Shpendi, simboli di un settore giovanile che ha ripreso a funzionare a pieno ritmo dopo l'abisso del fallimento. Dodici mesi in cui i percorsi si sono differenziati: tre di loro, Shpendi, Francescono e Berti hanno aggiunto al curriculum una trentina di presenze a testa in cadetteria dimostrando che la categoria la possono vivere non da semplici comparse...

