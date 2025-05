Cesari spegne le polemiche | Rigore solare di Nicolussi Caviglia su Conceicao La moviola dell’ex arbitro

Nell'analisi della partita Venezia-Juventus, Graziano Cesari torna sulla polemica riguardante il contatto tra Nicolussi Caviglia e Conceicao, definendolo un "rigore solare". Nel suo intervento a Sport Mediaset, l'ex arbitro chiarisce la sua posizione su questo episodio cruciale, contribuendo al dibattito arbitrale e alle interpretazioni delle decisioni in campo. Scopriamo nel dettaglio la sua moviola e le sue considerazioni.

Cesari: «Rigore solare di Nicolussi Caviglia su Conceicao». La moviola dell'ex arbitro a Sport Mediaset. Anche Graziano Cesari, a Sport Mediaset, ha fatto la moviola di Venezia Juve. Questo il suo commento sul discusso episodio Nicolussi Caviglia-Conceicao. CESARI – «Conceicao entra in area di rigore e c'è il contatto con Nicolussi Caviglia. La posizione del centrocampista del Venezia non è delle migliori: allargando la gamba destra, tocca il ginocchio destro di Conceicao. Rigore solare, il direttore di gara era lì vicino. Gli stessi giocatori del Venezia, appena vedono il contatto, si mettono le mani nei capelli».

