Cervia uccisa in spiaggia nel cantiere abusivo | Lavori irregolari

La morte tragica di Elisa Spadavecchia, insegnante in pensione, investita da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, solleva gravi interrogativi sulle condizioni di sicurezza e le irregolarità dei cantieri abusivi. L'incidente, avvenuto mentre la donna stava fotografando il mare, mette in luce il rischio associato ai lavori non conformi, richiedendo un'urgente riflessione su norme e controlli nel settore.

La tragica fine dell'insegnante in pensione vicentina Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa sabato sulla spiaggia romagnola di Pinarella di Cervia verso le 11 mentre fotografava il mare col telefonino, pone davvero tanti interrogativi. Il primo è come una ruspa di quelle dimensioni potesse movimentare la sabbia con i bagnanti a pochi passi senza che fossero .

