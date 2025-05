Cervia il marito della donna uccisa in spiaggia | ‘Trovata con la geolocalizzazione non ho parole’

La drammatica vicenda di Cervia scuote la comunità: Giovanni Sfregola, marito della donna uccisa in spiaggia, esprime il suo straziante dolore dopo aver trovato il corpo della moglie attraverso la geolocalizzazione. Con oltre quarant'anni di esperienza nel campo della cronaca nera, Giovanni si confronta ora con una tragedia personale inimmaginabile, rivelando l'orrore di un evento che lo ha segnato profondamente.

‘Non avrei visto mia moglie, ma un corpo straziato ‘ Per oltre quarant’anni ha osservato da vicino il lato più crudo della cronaca nera, vedendo con i propri occhi i risultati di violenze, tragedie e incidenti. Ma nulla poteva preparare Giovanni Sfregola alla tragedia che ha colpito lui stesso: la perdita della moglie Elisa Spadavecchia, 66 anni, travolta da una ruspa mentre passeggiava sulla spiaggia di Cervia. “So cosa significa vedere l’ultima immagine di una vittima. Per questo, i miei colleghi hanno fatto bene a evitarmi quella scena”, confessa l’ex comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza, congedato nel 2016... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Cervia, il marito della donna uccisa in spiaggia: ‘Trovata con la geolocalizzazione, non ho parole’

