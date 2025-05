Certificazioni Fimi | dischi di platino per Olly e Lucio Corsi oro per Lady Gaga

Nella settimana dal 16 al 22 maggio, le Certificazioni Fimi celebrano un trionfo di artisti italiani, con dischi di platino per Olly e Lucio Corsi, e oro per Lady Gaga. Un importante riconoscimento per la musica italiana, che evidenzia il successo crescente di brani come "È Sempre Così." Scopriamo insieme i dettagli di questa valanga tricolore di successi.

Valanga tricolore quella abbattutasi sulle Certificazioni Fimi, annunciate sui dati elaborati nella settimana dal 16 al 22 maggio, nella quale figurano dischi di platino per Olly, Lucio Corsi e Coez tra i tanti artisti che affollano l’elenco dei riconoscimenti. Raggiunge il disco di platino, È Sempre Bello di Coez: pubblicato nel 2019, è il quinto album dell’artista dal quale è stato estratto l’omonimo singolo, che insieme al successivo Domenica ha fatto da apripista. Il lavoro in studio di Silvano Albanese è stato in vetta alla Classifica Album Fimi e nella top20 dei dischi del 2019. A quota 50mila copie anche Artie 5ive con La Bellavita... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Olly e Lucio Corsi, oro per Lady Gaga

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sanremo 2025 ancora protagonista delle certificazioni FIMI; Certificazioni FIMI 20: Comuni mortali di Achille Lauro è disco d'oro. Nuovi traguardi per Sanremo 2025; Con Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas è ancora Festival tra le certificazioni; Certificazioni FIMI settimana 21: Sanremo 2025 sale a oltre 2.600.000 copie certificate. 🔗Cosa riportano altre fonti

Certificazioni Fimi, dischi di platino per Michael Jackson, Fabrizio De Andrè e Coma Cose - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Segnala msn.com

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Coldplay, Sfera Ebbasta e Shiva, Red Hot Chili Peppers - Le Certificazioni Fimi questa settimana premiano con i dischi di platino insieme a Sfera Ebbasta e Shiva due band del calibro di Coldplay e Red Hot Chili Peppers. Sono due i dischi di platino per A ... 🔗msn.com scrive

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Lazza, Sfera Ebbasta, Gigi D’Alessio - Le Certificazioni Fimi questa settimana premiano con i dischi di platino artisti che sono in vetta alle classifiche come Lazza reduce dalla pubblicazione di Locura, nuovo lavoro in studio arrivato lo ... 🔗Riporta metropolitanmagazine.it

CERTIFICAZIONI FIMI - Ecco come funzionano!!