Certificazione europea per il laboratorio di ecocardiografia dell' ospedale di Negrar

Il laboratorio di ecocardiografia dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, diretto dal dottor Giulio Molon, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: la certificazione europea "avanzata" per ecocardiogramma transtoracico e transesofageo. Questo traguardo segna un importante passo avanti nella qualitĂ dell'assistenza cardiologica offerta ai pazienti, consolidando la reputazione dell'ospedale nel campo della diagnostica cardiaca.

Importante riconoscimento per la cardiologia dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, diretta dal dottor Giulio Molon. Il laboratorio di ecocardiografia ha ottenuto la certificazione europea "avanzata" in ecocardiogramma transtoracico ed in ecocardiogramma transesofageo. Quello di Negrar... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Certificazione europea per il laboratorio di ecocardiografia dell'ospedale di Negrar

Approfondimenti da altre fonti

Certificazione europea per il laboratorio di ecocardiografia dell'ospedale di Negrar; Cuore sicuro: Negrar al top in ecocardiografia complessa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cuore sicuro: Negrar al top in ecocardiografia complessa - Cardiologia: il laboratorio del Sacro Cuore Don Calabria di Negrar ha ottenuto la certificazione europea “avanzata” per l’ecocardiogramma ... 🔗Da veronaoggi.it

Viterbo: al laboratorio di Ecocardiografia l’accreditamento - In tutta Italia, infatti, i laboratori di ecocardiografia accreditati sono solo 75, nel Lazio appena 4. Solo 32 in Italia sono accreditati come II livello. «L’accreditamento dell’Echolab alla ... 🔗Lo riporta civonline.it

Al laboratorio di Ecocardiografia dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo l’attestato di accreditamento di II livello - In tutta Italia, infatti, i laboratori di ecocardiografia accreditati sono solo 75, nel Lazio appena 4. Solo 32 in Italia sono accreditati come II livello. “L’accreditamento dell’Echolab ... 🔗Lo riporta online-news.it

FOCUS presente - 26 Maggio 2025