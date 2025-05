Cerca di recuperare gli AirPods caduti tra i sedili del treno ma resta incastrato | soccorritori costretti a segare le poltrone per liberarlo

Un passeggero a Lehrte, Germania, ha vissuto un'avventura inaspettata dopo aver tentato di recuperare i suoi AirPods caduti tra i sedili di un treno. Bloccato con la mano incastrata, il tentativo di salvataggio si è complicato, costringendo i soccorritori a intervenire con seghe per liberarlo. Una vicenda che mette in luce i rischi insospettabili di piccoli incidenti quotidiani.

A Lehrte, in Germania, un passeggero ha tentato di recuperare gli AirPods caduti in una fessura e si è ritrovato bloccato con la mano incastrata. “Ciò che inizialmente sembrava un salvataggio abbastanza semplice si è poi trasformato in un’operazione di salvataggio complessa, poichĂ© nel frattempo la mano della persona si era gonfiata così tanto che non era piĂą possibile liberarla utilizzando una semplice attrezzatura di salvataggio”, ha spiegato il corpo dei pompieri. Il treno è rimasto fermo in stazione per oltre novanta minuti. I soccorritori, per liberare l’uomo, hanno dovuto prima smontare il portapacchi e i sedili, poi segare il bracciolo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cerca di recuperare gli AirPods caduti tra i sedili del treno ma resta incastrato: soccorritori costretti a segare le poltrone per liberarlo

