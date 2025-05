C’era sangue ovunque pensavo di morire Era come se la mia mano fosse stata strappata via | il racconto di Rachel sopravvissuta all’attacco di uno squalo

In un tranquillo pomeriggio dell'8 maggio, Rachel Smith, una giovane inglese in vacanza ai Caraibi, ha vissuto un incubo. Durante un'immersione nelle acque cristalline di Rose Hall Beach, la sua vita è cambiata per sempre quando uno squalo l'ha attaccata. In questo intenso racconto, Rachel condivide la sua drammatica esperienza e il momento in cui ha dovuto affrontare il terrore e la lotta per la sopravvivenza.

Una vacanza ai Caraibi, il mare cristallino della Giamaica e due sorelle inglesi in cerca di relax. Ma l’8 maggio, a Rose Hall Beach, Montego Bay, tutto è cambiato in pochi secondi. Rachel Smith, 26 anni, stava nuotando in acque basse quando si è ritrovata con la mano sinistra stretta nelle fauci di uno squalo. “ C’era sangue ovunque, ho pensato di morire”, ha raccontato. Un attacco rapido, improvviso, che l’ha lasciata con un dito quasi tranciato e lesioni gravi a tendini e nervi. Il paradosso? Era in una zona delimitata da corde galleggianti, con la bandiera verde issata: segnalava condizioni sicure per il bagno... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “C’era sangue ovunque, pensavo di morire. Era come se la mia mano fosse stata strappata via”: il racconto di Rachel, sopravvissuta all’attacco di uno squalo

Su questo argomento da altre fonti

Edoardo Pileri: chi è il giovane medico che ha provato a salvare Fiamma, la rottweiler uccisa dalle coltellate; Sangue ovunque, ho pensato di morire: squalo la azzanna mentre fa il bagno a pochi metri dalla riva; Garlasco, parla Garofano (ex Ris): “Non c’era sangue su quell’impronta. E l’assassino non è sceso lungo le scale”; Attimi di terrore in mare, un incontro ravvicinato con uno squalo: sangue e paura a pochi metri dalla riva. 🔗Cosa riportano altre fonti

Quando abbiamo finito di fare l’amore notiamo che c’era del sangue… - Quando abbiamo finito di fare l’amore controllandolo, notiamo che si era macchiato di sangue. Pensavo fossi io dato ... Ad ogni modo non c’è motivo di preoccuparsi eccessivamente, se il ... 🔗Da diregiovani.it

Latina, la moglie del bracciante che ha perso un braccio sul lavoro: «C’era sangue, urlavo, ci hanno caricati sul furgone» - «Navi era a terra, c’era tanto sangue, io urlavo, ci hanno caricati su un furgone, pensavo ci portassero in ospedale...». È il racconto dell’orrore della moglie del 31enne ... 🔗roma.corriere.it scrive

Giorgia fa lo scherzo al papà Salvo checiap #shorts