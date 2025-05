Ceppaloni approva il contratto preliminare per la nascita di un ospedale veterinario

Il Consiglio Comunale di Ceppaloni ha recentemente approvato un’importante iniziativa per il benessere animale e la crescita del territorio. Nella seduta del 21 maggio 2025, è stato dato il via libera al contratto preliminare per la realizzazione di un ospedale veterinario, un passo significativo per migliorare i servizi veterinari locali e promuovere una maggiore attenzione verso la salute degli animali.

Un passo avanti decisivo per il benessere animale e per lo sviluppo del territorio: il Consiglio Comunale di Ceppaloni ha approvato all'unanimità, nella seduta del 21 maggio 2025, lo schema di contratto preliminare per la concessione del diritto di superficie in favore dell'ASL di Benevento, destinato alla realizzazione del primo ospedale veterinario h24 della provincia. La struttura sorgerà nella zona industriale di Ceppaloni, su un'area comunale concessa in uso gratuito. Il progetto, il cui valore complessivo ammonta a 2.311.000 euro, sarà finanziato per il 50% dalla Regione Campania e per il restante 50% dall'ASL BN...

