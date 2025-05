Centrosinistra trionfa a Genova e Ravenna e sfida il ballottaggio a Taranto e Matera

Il centrosinistra ha ottenuto un significativo successo nelle recenti elezioni comunali, trionfando a Genova e Ravenna e preparando il terreno per sfide decisive ai ballottaggi di Taranto e Matera. Le vittorie al primo turno nelle due città rappresentano un segnale forte per la coalizione, che punta a consolidare la sua posizione in vista delle prossime tornate elettorali.

La recente tornata elettorale comunale ha portato ottimi risultati al centrosinistra, che si distingue con vittorie decisive e buone prospettive in vista del ballottaggio. In particolare, i capoluoghi di Genova e Ravenna hanno visto la destinazione della maggioranza sinistra al primo turno, mentre Matera e Taranto si preparano per l’ultima battaglia elettorale. Il trionfo a . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Centrosinistra trionfa a Genova e Ravenna, e sfida il ballottaggio a Taranto e Matera

Le notizie più recenti da fonti esterne

Comunali, centrosinistra vince al primo turno a Genova e Ravenna, avanti a Taranto e Matera; Elezioni amministrative, il centrosinistra si riprende Genova: 'Uniti si vince'. Blinda Ravenna; Comunali, il centrosinistra allargato conquista al primo turno Genova e Ravenna; Elezioni comunali 2025, risultati e spoglio in diretta | A Genova Salis vince al primo turno, anche Ravenna al centrosinistra. Schlein: «Destra vince sondaggi, noi le elezioni». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elezzioni lucali: u centru-sinistra trionfa in Genova è Ravenna - Le recenti elezioni amministrative hanno riservato sorprese significative, con il centrosinistra che ha ottenuto risultati inaspettati a Genova e Ravenna. La vittoria di Silvia Salis a Genova e di Ale ... 🔗Si legge su notizie.it

Elezioni amministrative: il centrosinistra trionfa a Genova e Ravenna - La vittoria di Silvia Salis e Alessandro Barattoni segna un cambio di rotta per le opposizioni. 🔗Lo riporta notizie.it

Elezioni amministrative, il centrosinistra si riprende Genova: Salis è la nuova sindaca. E blinda Ravenna - Coalizione centrosinistra-M5S vince al primo turno con il 51,48%. Il centrodestra guarda ai ballottaggi di Matera e Taranto. Schlein: 'La destra esulta ai sondaggi, noi vinciamo al voto'. L'affluenza ... 🔗ansa.it scrive

Il centrosinistra vince al primo turno a Genova e Ravenna #notizie #attualità #politica