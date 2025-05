Centrosinistra a mani basse Le opposizioni pagano le divisioni

Il centrosinistra, guidato da Alessandro Barattoni, ha trionfato nettamente alle elezioni amministrative del 2025, evidenziando il divario tra le forze politiche in città. Le divisioni all'interno delle opposizioni non sono riuscite a contrastare l'onda di consenso che ha travolto il centrodestra, segnando una vittoria decisiva al primo turno. Scopriamo i dettagli di questa tornata elettorale e le implicazioni per il futuro politico locale.

Com’è profondo il mare, e com’è profondo il divario tra centrosinistra e centrodestra in città. Il ciclone Barattoni si è abbattuto sulle elezioni amministrative 2025, con una vittoria senza se e senza ma al primo turno. La coalizione di centrosinistra, guidata da Alessandro Barattoni, ha raccolto il 58% dei consensi (35.759 i voti). Nicola Grandi (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna) ha chiuso al 25,05% (15.405). Terzo Alvaro Ancisi (6,47% per 3.976 voti), in corsa per Lega, Lista per Ravenna, Popolo della Famiglia e sostenuto dalla lista Ambiente e Animali. Dopo Ancisi, la quarta forza è la lista civica La Pigna, che candidava Veronica Verlicchi (4,4%, 2... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centrosinistra a mani basse. Le opposizioni pagano le divisioni

