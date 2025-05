Centrodestra trionfa nelle urne | sorprese e conferme in Abruzzo

Il centrodestra trionfa alle recenti elezioni comunali in Abruzzo, rivelando sorprese e conferme nei risultati. I sei centri interessati hanno visto un’affermazione netta, ma anche ballottaggi e una calo nell'affluenza rispetto alle tornate passate. L’analisi del primo turno, tenutosi il 25 e 26 maggio, disegna una nuova mappa politica regionale.

L'Aquila - Le elezioni comunali in sei centri abruzzesi delineano una nuova geografia politica: successi netti, ballottaggi interni e affluenze in calo rispetto al passato. Il primo turno delle elezioni amministrative in Abruzzo, svoltosi il 25 e 26 maggio, ha visto il centrodestra affermarsi con decisione in diverse realtĂ locali. In particolare, a Sulmona, il candidato Luca Tirabassi ha conquistato la carica di sindaco al primo turno, ottenendo il 55,47% dei voti, sostenuto da una coalizione comprendente Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro e liste civiche. Il suo principale sfidante, Angelo Figorilli, espressione del centrosinistra, si è fermato al 31,41%... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Centrodestra trionfa nelle urne: sorprese e conferme in Abruzzo

Ne parlano su altre fonti

Centrodestra trionfa nelle urne: sorprese e conferme in Abruzzo; Taranto alle urne con centrodestra e centrosinistra spaccate. 🔗Cosa riportano altre fonti

Elezioni Genova, scricchiola la vittoria di Pd & Co. E ora il Centrodestra spera nel colpaccio. Ecco perché - A Genova, unico capoluogo di regione al voto, i votanti sono stati il 13,37% (furono il 15,11% l'ultima volta). Matera con il 13,39% è in lieve calo rispetto all'ultimo 14,98%; giù anche Taranto al 14 ... 🔗Lo riporta affaritaliani.it

Dalle urne i nomi di 11 nuovi sindaci eletti al secondo turno in Trentino e due Comuni in Alto Adige (Bolzano e Merano) - Claudio Corrarati è il nuovo sindaco di Bolzano. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 51,03% dei consensi, mentre il suo sfidante Juri Andriollo del Pd ha ricevuto il 48,97%. Questo è il dato ... 🔗Scrive lavocedelnordest.eu

Elezioni in Albania, Edi Rama trionfa e va verso la maggioranza assoluta. Proteste dal centrodestra: «Voti rubati». Sette persone in manette - L'articolo Elezioni in Albania, Edi Rama trionfa e va verso la maggioranza assoluta. Proteste dal centrodestra: «Voti rubati». Sette persone in manette proviene da Open. 🔗Si legge su msn.com

Elezioni, Masia: Potranno esserci sorprese, con altre due settimane voto mutato