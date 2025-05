Centrodestra il giorno dopo il flop | Tutto sotto controllo ma nessuno ci crede Il governo minimizza la batosta elettorale ma l’alert è scattato - RETROSCENA

Il giorno dopo il flop elettorale, il centrodestra cerca di minimizzare la situazione, ma l'allerta è già scattata. Mentre Meloni si trova a un bivio tra mediazione e possibili elezioni anticipate, i retroscena rivelano un clima di tensione crescente. Se i prossimi turni regionali confermeranno il trend negativo, la coalizione potrebbe trovarsi in una vera e propria guerra fredda, con conseguenze imprevedibili per il governo.

Se i prossimi round elettorali alle regionali confermeranno il trend negativo, sarà guerra fredda a cielo aperto. Con Meloni costretta a scegliere: mediare, dettare la linea o andare ad elezioni anticipate Il centrodestra incassa il colpo, ma fa finta di niente. Sorrisi tirati, dichiarazioni...

