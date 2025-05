Centro scommesse chiuso a Catania era un punto di ritrovo per pregiudicati | dove si trova il locale

Un centro scommesse di Catania è stato temporaneamente chiuso per sette giorni a causa della frequentazione abituale di pregiudicati, sollevando preoccupazioni per l'ordine pubblico. Questa chiusura evidenzia come alcuni locali possano diventare punti di ritrovo problematici, compromettendo la sicurezza della comunità. L'operazione si inserisce in un contesto più ampio di controllo e prevenzione sul territorio.

Un centro scommesse di Catania è stato chiuso per sette giorni per la presenza abituale di pregiudicati, creando rischi per l'ordine pubblico.

