Centri commerciali nel mirino dei ladri tre arresti dopo il furto in un negozio

Tre uomini sono stati arrestati a Modena dopo un furto in un negozio del locale centro commerciale. L'episodio è avvenuto ieri sera, quando una guardia giurata ha notato la presenza sospetta dei tre, che si aggiravano nella galleria, senza però entrare nei negozi. La segnalazione tempestiva ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e all'individuazione dei ladri.

Nella serata di ieri, è stata segnalata da una guardia giurata di un centro commerciale di Modena la presenza di tre uomini, che dopo essersi aggirati con fare sospetto nella galleria nei pressi dei negozi di telefonia, senza mai farvi accesso, erano usciti dal centro commerciale e saliti a bordo...

