Centinaia di file pedopornografici sul pc | altra condanna per l' ex prof di religione

L'ex professore di religione e diacono Alessandro Frateschi è stato nuovamente condannato per detenzione di materiale pedopornografico. La sentenza, emessa dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Roma, prevede una pena di un anno e otto mesi di reclusione, aggiungendosi a un precedente carico penale che ha segnato la sua carriera e la sua vita personale.

Un'altra condanna per l'ex professore di religione ed ex diacono Alessandro Frateschi, accusato questa volta di detenzione di materiale pedopornografico. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Roma ha condannato l'uomo, con giudizio abbreviato, a un anno e otto mesi di reclusione... 🔗 Leggi su Latinatoday.it