Cena scudetto De Laurentiis su Conte | Gli auguro di continuare a mietere successi nella sua vita professionale

In un’atmosfera di festa a Posillipo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha celebrato la storica conquista dello scudetto con una cena di fine anno. Tra brindisi e applausi, De Laurentiis ha dedicato un sentito ringraziamento ad Antonio Conte, augurandogli di continuare a collezionare successi nella sua carriera professionale. Un momento di gratitudine che riassume una stagione indimenticabile per il club partenopeo.

