Cena Scudetto De Laurentiis saluta Conte | indizio di un addio?

La cena per la celebrazione del quarto Scudetto del Napoli si trasforma in un momento significativo: il saluto di Aurelio De Laurentiis ad Antonio Conte alimenta le voci su un possibile addio dell'allenatore. Mentre i festeggiamenti infervorano, l'incertezza sul futuro di Conte diventa il tema centrale della serata, lasciando i tifosi in attesa di chiarimenti.

Il saluto di De Laurentiis ad Antonio Conte sembra essere un indizio su un addio dell’allenatore: è successo alla serata Scudetto di stasera. Mentre proseguono i festeggiamenti del quarto Scudetto, il grande tema futuro sembra essere sicuramente la permanenza o meno di Antonio Conte. L’allenatore non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, mente De Laurentiis continua ad augurarsi che la sua decisione sia quella di continuare in azzurro. Qualche indizio potrebbe arrivare dalla serata passata stasera dalla squadra al locale Riserva Rooftop. Da questa, è emerso un discorso in cui De Laurentiis ringrazia Conte e lo abbraccia affettuosamente... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Cena Scudetto, De Laurentiis “saluta” Conte: indizio di un addio?

