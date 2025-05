Cena con Giuseppe Cruciani a Castelfranco Veneto Tra provocazioni e verità

Un evento imperdibile a Castelfranco Veneto: una cena con Giuseppe Cruciani, la voce provocatoria de La Zanzara. Al Ristorante Rino Fior, i partecipanti potranno gustare piatti d’eccellenza e ascoltare il giornalista presentare il suo nuovo libro “Crux”. Una serata che promette di sfidare le convenzioni, mescolando provocazioni e verità in un'atmosfera stimolante e coinvolgente.

Una serata fuori dagli schemi, come lui. Il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, voce inconfondibile de La Zanzara, sarà ospite al Ristorante Rino Fior per una cena-evento esclusiva con presentazione del suo nuovo libro “Crux”. Tra piatti d’eccellenza e libertà di pensiero... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Cena con Giuseppe Cruciani a Castelfranco Veneto, "Tra provocazioni e verità"

