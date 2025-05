Celiachia in aumento evitare il glutine l’unica terapia

La celiachia, una malattia autoimmune dell'intestino tenue, sta registrando un aumento preoccupante. Scatenata dall'assunzione di glutine, questa condizione colpisce solo i soggetti geneticamente predisposti, causando danni alla mucosa intestinale. Attualmente, l'unica terapia efficace è la rigorosa eliminazione del glutine dalla dieta. In questo articolo, esploreremo le cause, i sintomi e l'importanza di una diagnosi tempestiva.

MILANO (ITALPRESS) – La celiachia è una malattia autoimmune cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’assunzione di glutine, una proteina presente in cereali come grano, orzo e segale. Nei soggetti geneticamente predisposti, il glutine provoca una reazione immunitaria che danneggia la mucosa intestinale, compromettendo l’assorbimento dei nutrienti. In Italia si stima che circa una persona su cento sia celiaca. I sintomi variano dai disturbi intestinali a manifestazioni quali anemia, stanchezza o dermatite. La diagnosi si basa sugli esami del sangue, con la ricerca di anticorpi specifici e viene confermata con una biopsia intestinale... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Celiachia in aumento, evitare il glutine l’unica terapia

Ne parlano su altre fonti

Celiachia, legge ad hoc in Lombardia: Registro, logo a locali gluten free e screening per i bimbi; Alimenti senza glutine, consumatori: aumentati i prezzi e forti disparità tra i canali di distribuzione; Celiachia, prodotti sempre più cari: dal 2016 in aumento del 4,6%.; Prodotti senza glutine, prezzi in aumento del 166%. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Celiachia in aumento, evitare il glutine l’unica terapia - MILANO (ITALPRESS) – La celiachia è una malattia autoimmune cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’assunzione di glutine, una proteina presente in cereali come grano, orzo e segale. Nei soggetti ... 🔗Si legge su msn.com

Rivoluzione celiachia? Scienziati creano farmaco sperimentale che previene i danni da glutine all’intestino - Farmaco sperimentale ZED1227 potrebbe essere la svolta nella lotta alla celiachia: ha dimostrato di prevenire i danni alla mucosa intestinale ... 🔗Lo riporta greenme.it

Come mangiare se si è celiaci - Scopri come mangiare se si è celiaci. Segui una dieta senza glutine e impara a evitare contaminazioni alimentari. 🔗Lo riporta microbiologiaitalia.it

Celiachia, allergia al frumento, intolleranza al glutine: le differenze, la diagnosi e la gestione