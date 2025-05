Cefalù è online il nuovo sito web dell' ospedale Giglio

L'ospedale Giglio di Cefalù lancia il suo nuovo sito web, ospedalegiglio.it, progettato per garantire un'esperienza utente semplice, immediata e accessibile. Con una grafica rinnovata e una struttura intuitiva, il sito offre contenuti aggiornati in tempo reale, aumentando la fruibilità delle informazioni per pazienti e visitatori.