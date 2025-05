Cecina fuggono in retromarcia all' alt dei carabinieri e gettano la droga dal finestrino dell' auto | arrestati

Due fratelli di Cecina, di 39 e 45 anni, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver tentato di fuggire in retromarcia a un posto di blocco. Durante l'inseguimento, hanno lanciato dalla finestra dell'auto una quantità significativa di droga, rivelando così le loro intenzioni illecite. L'operazione ha portato a un importante intervento contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Due fratelli, di 39 e 45 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Cecina con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Stando a quanto emerso i due uomini stavano viaggiando a bordo di un suv quando, alla vista dei carabinieri, per sottrarsi ad un controllo stradale in zona Marina, si sono... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Cecina, fuggono in retromarcia all'alt dei carabinieri e gettano la droga dal finestrino dell'auto: arrestati

